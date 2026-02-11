KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
11.02.2026 08:34:00
Helsing: Mitgründer Gundbert Scherf über KI-Waffensysteme und Verteidigung
Das deutsche Start-up Helsing entwickelt KI-gesteuerte Waffensysteme. Mitgründer Gundbert Scherf erklärt, warum Europa mehr Abschreckung braucht und was seine in die Kritik geratenen Kampfdrohnen in der Ukraine taugen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
