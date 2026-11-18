Scales Corporation Aktie
WKN DE: A119EF / ISIN: NZSCLE0002S8
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18.11.2026 11:28:51
Helsing scales back Plymouth factory after losing out on British navy contract
Decision comes amid frustration among start-ups at slow pace of UK defence contractsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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