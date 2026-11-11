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Umkämpfter Markt 11.11.2026 22:16:39

Helsing setzt auf europäische Militär-KI: Palantir-Aktie bekommt Konkurrenz aus München

Helsing setzt auf europäische Militär-KI: Palantir-Aktie bekommt Konkurrenz aus München

Das Münchner Rüstungsunternehmen Helsing drängt mit einer neuen KI-Plattform in einen umkämpften Markt. Dabei geht es nicht nur um militärische Fähigkeiten.

Das Münchner Rüstungsunternehmen Helsing hat eine militärische KI-Plattform für die Bedrohungsanalyse und Verteidigungsplanung vorgestellt. Das System Clarity analysiere große Datenmengen und erkenne darin militärische Kräfte, Anlagen und Stellungen, teilte Helsing in Berlin mit. Die Informationen würden auch für die Bekämpfung von Zielen mit dem jeweils geeigneten Waffensystem aufgearbeitet.

"Alle Streitkräfte brauchen eine Fähigkeit zur militärischen Informationsgewinnung und -auswertung, die mit dem Einsatzgeschehen Schritt hält. Autonome Systeme spielen dabei eine immer wichtigere Rolle", teilte Gundbert Scherf, Co-CEO und Mitgründer von Helsing dazu mit.

Entscheidend sei, erkannte Ziele mit den geeigneten militärischen Mitteln zu bekämpfen. "Eine so kritische Fähigkeit muss souverän sein. Mit Clarity erhalten europäische Streitkräfte eine Software, die in Europa entwickelt wird, auf ihrer eigenen Infrastruktur läuft und unter ihrer Kontrolle bleibt", so Scherf.

Clarity sei eine von Grund auf für den Einsatz von KI-Agenten konzipierte Plattform für militärische Informationsauswertung, sagte der Technologiechef von Helsing, Robert Fink, der den US-Konkurrenten Palantir mit aufgebaut hat.

Bedenken gegen Palantir-Systeme aus den USA

Helsing würde mit einem solchen System in den Wettbewerb mit Firmen wie Palantir treten. Deren Maven Smart System verspricht Streitkräften ähnliche Vorteile und wurde im vergangenen Jahr auch von der Nato angeschafft.

Allerdings ist der Einsatz von Palantir-Programmen bei deutschen Sicherheitsbehörden politisch umstritten. Zuletzt sorgte vor allem die Angst vor Technologie-Abhängigkeit von den USA unter Präsident Donald Trump für Forderungen, auf Software aus den Vereinigten Staaten zu verzichten.

Bundesländer wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, deren Polizeien mit Palantir-Programmen arbeiten, sprachen sich deshalb perspektivisch für die Suche nach europäischen Alternativen aus. Das Unternehmen selbst betont, es handle sich um "leistungsfähige, sichere und souveräne" Plattformen. Dritte - auch Palantir - könnten weder ohne Anweisung des jeweiligen Kunden auf dessen Daten zugreifen noch dessen Zugang zu lokal betriebenen Instanzen der Palantir-Software sperren, teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme mit. Wenn Souveränitätsdebatten die Integration bewährter Fähigkeiten verzögerten, "könnte Europa auf aktuelle Bedrohungen unzureichend vorbereitet sein".

Die Palantir-Aktie, die im regulären NASDAQ-Handel am Mittwoch 2,16 Prozent auf 172,46 US-Dollar zulegen konnte, gibt nachbörslich leicht nach.

BERLIN (dpa-AFX)

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Palantir-Aktie wenig bewegt: Bayerische Polizei setzt weiter auf Palantir-Software

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

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