Helus Pharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Helus Pharma hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,97 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,920 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at