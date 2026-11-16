Cybin Aktie
WKN DE: A40NJY / ISIN: CA23256X4075
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16.11.2026 18:04:30
Helus Pharma Stock Falls 9% On Reporting Wider Net Loss In Q3
(RTTNews) - Helus Pharma Inc. (HELP) shares fell 8.86 percent to $8.09 on Monday after reporting a wider loss in the third quarter, with increased operating expenses driven by share-based compensation.
HELP is currently trading at $8.09, down from the previous close of $8.87. The stock has traded between $6.90 and $9.55 during the session, with volume of approximately 10.09 million shares, compared with an average volume of 1.57 million. Its 52-week range is $3.76 to $15.15.
The company reported a third-quarter net loss of $103.1 million, up from $33.7 million a year earlier. Concurrently, the company reported positive Phase 3 results for HLP003 in major depressive disorder. HLP003 showed a 19.5-point reduction in symptoms at Week 6 versus 11.9 for placebo, with response and remission rates of 56% and 51%, respectively.
HELP traded between $6.90 and $9.55 on volume of 10.09 million shares.
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