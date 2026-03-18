Helvetia Aktie
WKN: 901219 / ISIN: CH0012271687
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18.03.2026 06:00:15
Helvetia Baloise: Erste Kündigungen, hohe Erwartungen
Beim fusionierten Schweizer Versicherungskonzern ist es zu ersten Entlassungen gekommen. Analysten und Investoren fiebern Capital Markets Day am 15. April entgegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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