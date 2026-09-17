Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
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17.09.2026 07:00:16
Helvetia Baloise erzielt starkes operatives Halbjahresergebnis und rasche Integrationsfortschritte bei weiterhin hervorragender Kapitalisierung
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Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
«Helvetia Baloise ist als neu fusionierte Gruppe erfolgreich gestartet. Unser erster gemeinsamer Halbjahresabschluss zeigt starke Ergebnisse und attraktive Renditen. Die solide Combined Ratio unterstreicht unsere anhaltende Underwriting-Disziplin. Zusammen mit den früher als erwartet realisierten Synergien und Effizienzsteigerungen, bilden diese Erfolge eine robuste Grundlage für die nächste Phase der Wertschöpfung. Unser Fokus liegt nun darauf, das volle Potenzial unserer vereinten Gruppe auszuschöpfen, um nachhaltig profitabel zu wachsen und langfristig Wert für alle unsere Anspruchsgruppen zu schaffen.»
Fabian Rupprecht, Group CEO von Helvetia Baloise
Wichtige Kennzahlen – Halbjahresergebnis
Das IFRS-Periodenergebnis belief sich auf CHF 84.6 Mio. Es wurde wesentlich durch die beschleunigte, bereits angekündigte Abschreibung von CHF 671.7 Mio. auf immaterielle Vermögenswerte aus der Fusion beeinflusst, die keine Auswirkungen auf die Dividendenfähigkeit hat.
Nichtlebengeschäft: solides Ergebnis dank diszipliniertem Underwriting
Die Combined Ratio lag bei 92.0% und widerspiegelt die hohe Zeichnungsdisziplin sowie die deutlichen Fortschritte bei der technischen Exzellenz. Der Heimmarkt Schweiz war ein wesentlicher Treiber für die tiefe Combined Ratio der Gruppe, wobei alle Segmente eine Combined Ratio unter 96.0% auswiesen. Die tiefe Combined Ratio ist insbesondere auf einen tiefen Schadensatz des laufenden Jahres ohne Berücksichtigung der Diskontierung und Naturkatastrophen zurückzuführen. Das versicherungstechnische Ergebnis des laufenden Jahres profitierte von einem disziplinierten Underwriting und von Fortschritten bei der technischen Exzellenz, wurde jedoch durch eine unter dem langfristigen Durchschnitt liegende Entwicklung der Schadenreserven aus dem Vorjahr teilweise ausgeglichen.
Im Nichtlebengeschäft beliefen sich die Underlying Earnings auf CHF 399.4 Mio., während das IFRS-Periodenergebnis des Geschäftsbereichs bei CHF 351.0 Mio. lag. Nach aktuellen Schätzungen dürften sich die Kosten für die Schäden aus dem schweren Hagelsturm, der die Schweiz im August 2026 traf, nach Rückversicherung und vor Steuern in der Grössenordnung von CHF 120 bis 140 Mio. bewegen. Sie werden im zweiten Halbjahr 2026 erfasst und haben keinen Einfluss auf das Ergebnis des ersten Halbjahrs 2026. Die neu erzielten Synergien werden sich stützend auf die künftigen Ergebnisse auswirken.
Lebengeschäft: diszipliniertes, kapitaleffizientes Wachstum
Die Underlying Earnings im Lebengeschäft beliefen sich auf CHF 273.5 Mio. Das IFRS-Periodenergebnis betrug CHF 279.0 Mio. Der Bestand der vertraglichen Servicemarge (CSM) im Lebengeschäft blieb mit CHF 8.3 Mrd. weitgehend stabil.
Nichtversicherungsgeschäft: gestützt durch positive Beiträge von Asset Management und Bankgeschäft
Dem Nichtversicherungsgeschäft werden zudem der externe Finanzierungsaufwand und der Verwaltungsaufwand der Gruppe zugerechnet. Insgesamt beliefen sich die Underlying Earnings aus diesem Geschäftsbereich somit auf CHF –41.3 Mio. Das IFRS-Periodenergebnis betrug CHF –545.4 Mio. und war hauptsächlich durch die bereits erwähnte Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte aus der Fusion geprägt.
Hervorragende Kapitalisierung
Synergien und Effizienzgewinne schneller als geplant realisiert
Helvetia Baloise hat die rechtliche Integration ihres Schweizer Versicherungsgeschäfts in knapp unter sieben Monaten abgeschlossen. Die beiden Nichtleben- und die beiden Lebensversicherungsgesellschaften wurden zu je einer Entität fusioniert. Zudem wurde das Asset Management in der Baloise Asset Management AG zusammengeführt. Darauf folgten weitere wichtige Integrationsmeilensteine: In der Schweiz wurde das Produkt- und Dienstleistungsangebot für das Neugeschäft konsolidiert. Es wird nun neu unter der Marke Helvetia vermarktet. In Deutschland waren die Verkaufsstarts über den Broker-Kanal im Mai 2026 und über gebundene Vermittler im Juli 2026 wichtige Integrationsschritte. Die Umstellung auf den neuen Markenauftritt ist in beiden Märkten abgeschlossen. In der Schweiz stellt die Harmonisierung der Arbeitsverträge der beiden ehemaligen Gesellschaften per 1. Januar 2027 einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer vollständig integrierten Organisation dar. In Spanien wurde im Dezember 2025 die rechtliche Fusion von Caser und Helvetia Seguros vollzogen. Die Integration ist somit auf Kurs und der Fokus liegt nunmehr auf der Realisierung von Synergien und dem Vollzug der operativen Integration inklusive der geplanten Zusammenführung unter der Marke Helvetia in den kommenden Monaten.
Einleitung der nächsten Integrationsphase mit verstärktem Fokus auf Ausführung und Realisierung von Wertpotenzial
Zur Unterstützung dieser nächsten Phase schafft Helvetia Baloise die neue Funktion eines Chief Technology & Transformation Officer (CTTO) mit gruppenweiter Verantwortung für Integration, Systemmigration, Technologie, Transformation und KI. Die neue Funktion vereint die Aufgaben, die bisher im Zuständigkeitsbereich des Group Deputy CEO und Chief Integration Officer sowie des Group Chief Technology Officer (CTO) lagen. Der Group Chief Financial Officer (CFO) bleibt für die Realisierung von Synergien und die Wertschöpfung verantwortlich und arbeitet dabei eng mit dem CTTO und den für die Umsetzung zuständigen Führungskräften der Geschäftsbereiche zusammen. Die Risikoaufsicht wird weiterhin durch den Group Chief Risk Officer (CRO) auf der Basis des etablierten Risikomanagementrahmens der Gruppe wahrgenommen.
Sandra Hürlimann, derzeit CTO Schweiz, wird per 1. Oktober 2026 die neu geschaffene Position als CTTO übernehmen und Mitglied der Konzernleitung werden. Sie bringt umfassende Führungserfahrung im operativen Geschäft sowie in den Bereichen Technologie und Transformation mit und ist aktuell für die konzernweite KI-Agenda verantwortlich. In ihrer Funktion als CTO Schweiz hat sie die technologische Landschaft in unserem grössten Markt massgeblich geprägt und eine zentrale Rolle beim Aufbau und der Skalierung der KI-Kompetenzen der Gruppe übernommen. Damit hat sie wesentlich dazu beigetragen, deren Einsatz aus der Schweiz gruppenweit voranzutreiben.
Im Zuge dieser organisatorischen Weiterentwicklung werden Michael Müller, Group Deputy CEO & Chief Integration Officer, und Alexander Bockelmann, Group CTO, per 30. September 2026 aus der Konzernleitung ausscheiden. Beide haben massgeblich an der Zusammenführung der beiden Organisationen und der Schaffung der Grundlagen für die nächste Integrations- und Transformationsphase der Gruppe mitgewirkt. Vor der Fusion leitete Michael Müller die erfolgreiche Umsetzung der «Refokussierungsstrategie». Darauf aufbauend etablierte er die Governance für die Integration, die gemeinsame strategische Ausrichtung und den Wertschöpfungsrahmen, die es der Gruppe ermöglichten, die erste Phase der Integration zügig voranzutreiben. Alexander Bockelmann leitete die technologische Integration der beiden Organisationen, einschliesslich der Bereitstellung der Technologie für den Verkaufsstart in der Schweiz und in Deutschland. Er definierte die angestrebte Technologiearchitektur, das Betriebsmodell und den Governance-Rahmen und baute die Technologie- und KI-Plattformen auf, die für die nächste Integrationsphase, Transformation und Wertschöpfung der Gruppe erforderlich sind.
Fabian Rupprecht, Group CEO, erklärt: «Nach dem erfolgreichen Abschluss wichtiger Meilensteine der ersten Integrationsphase passen wir nun unsere Führungsstruktur für die nächste Phase der Integration an. Diese Veränderungen unterstützen unsere strategische Ausrichtung und stärken unseren Fokus auf Wertschöpfung, Umsetzung und Transformation. Ich danke Michael Müller, der Baloise während mehr als drei Jahrzehnten geprägt hat, sowie Alexander Bockelmann herzlich für ihre Führung, ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge. Mit ihrer Arbeit haben sie dazu beigetragen, die operativen, technologischen und strategischen Grundlagen zu schaffen, auf denen Helvetia Baloise ihren künftigen Erfolg aufbauen wird. Ich freue mich sehr, dass Sandra Hürlimann die neu geschaffene Position der CTTO übernehmen wird. Mit ihrer breit gefächerten Erfahrung im operativen Geschäft sowie in den Bereichen Technologie und Transformation verfügt sie über beste Voraussetzungen, um diese nächste Phase zu leiten.»
Wichtige Kennzahlen per 30. Juni 2026 im Überblick
[1] Auf Aktionäre entfallende Underlying Earnings nach Zinsen auf Vorzugspapieren dividiert durch durchschnittliches bereinigtes IFRS Aktionärskapital (exkl. Fair Value Reserve, Finanzreserve aus Versicherungsverträgen und immaterielle Vermögenswerte sowie Goodwill aus der Fusion Helvetia Baloise).
[2] Die dargestellte Pro-Forma-SST-Kennzahl auf kombinierter Basis stellt eine interne, indikative Schätzung dar, die ausschliesslich für Kapitalmarktzwecke bereitgestellt wird und keine aufsichtsrechtlich relevante SST-Kennzahl ist.
Hinweis:
Über Helvetia Baloise
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|EQS News ID:
|2400620
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2400620 17.09.2026 CET/CEST
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