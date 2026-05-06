Helvetia Aktie
WKN: 901219 / ISIN: CH0012271687
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06.05.2026 16:21:55
Helvetia Baloise findet Kommunikationschefin bei der Deutschen Bank
Helvetia Baloise hat eine neue Leiterin Corporate Communications ernannt. Sie hat jahrelange Erfahrung in verschiedenen grossen Schweizer Unternehmen gesammelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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