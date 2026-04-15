Helvetia Aktie
WKN: 901219 / ISIN: CH0012271687
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15.04.2026 08:10:54
Helvetia Baloise mit neuen Zielen
Der Ende 2025 fusionierte Versicherer Helvetia Baloise hat im vergangenen Jahr den Gewinn erhöht. Gleichzeitig werden der Stellenabbau bestätigt und neue Finanzziele gesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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