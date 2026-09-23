Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

Helvetia Baloise platziert erfolgreich nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio.



23.09.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Basel, 23. September 2026

Helvetia Baloise hat erfolgreich eine nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe ist mit einem Coupon von 2.2875% ausgestattet. Die Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Refinanzierung. Die Emission bestätigt den weiterhin guten Zugang von Helvetia Baloise zum Schweizer Kapitalmarkt und widerspiegelt das Vertrauen der Investorinnen und Investoren in die Finanzkraft, das robuste Geschäftsmodell und das disziplinierte Kapitalmanagement der Gruppe. Die Transaktion umfasste die Emission einer nachrangigen Anleihe über CHF 275 Mio. in einer einzigen Tranche mit einem Coupon von 2.2875%, einer Laufzeit von 20 Jahren und einem ersten Kündigungstermin im Jahr 2036. «Die erfolgreiche Platzierung zeugt vom anhaltenden Vertrauen der Investorinnen und Investoren in Helvetia Baloise und von unserem soliden Finanzprofil. Die Transaktion unterstützt die proaktive Bewirtschaftung unserer Kapitalstruktur und ermöglicht es uns, unsere finanzielle Flexibilität zu bewahren und zugleich unser Finanzierungsprofil zu optimieren», erklärt Matthias Henny, Group CFO von Helvetia Baloise. UBS und die Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Lead Manager für die Transaktion. Medien



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Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Über 20’000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Haftungsausschluss

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