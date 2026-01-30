Helvetia Aktie
WKN: 901219 / ISIN: CH0012271687
|
30.01.2026 08:05:28
Helvetia Baloise verliert BVG-Mandat
Die auf die berufliche Vorsorge bei KMU spezialisierte Servisa will seine Sammelstiftungen in eine eigene Gesellschaft überführen. Der fusionierte Versicherungskonzern Helvetia Baloise verliert damit ein Mandat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu Helvetia AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Baloise Holding AG
|213,40
|-0,37%
