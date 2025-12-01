Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Helvetia Aktie

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

01.12.2025 07:00:13

Helvetia und Baloise bestätigen Vollzugstermin der Fusion per 5.Dezember 2025

Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Helvetia und Baloise bestätigen Vollzugstermin der Fusion per 5.Dezember 2025

01.12.2025 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung
St.Gallen, 1. Dezember 2025

 

Helvetia und Baloise haben alle erforderlichen Genehmigungen für ihren Zusammenschluss erhalten. Der Vollzug der Transaktion erfolgt planmässig am 5.Dezember 2025. 

Für die Fusion von Helvetia und Baloise liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor und die Transaktion wird – wie im September dieses Jahres angekündigt – am 5. Dezember 2025 vollzogen. 

Der letzte Handelstag der Namenaktien der Baloise Holding AG (BALN) an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025. Die Dekotierung sämtlicher Aktien von Baloise erfolgt per 8. Dezember 2025. Am selben Tag, dem 8. Dezember 2025, werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. 

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) begleitet die Transaktion als durchführende Bank. 


Wichtige Termine im Überblick

8. Dezember 2025 Veröffentlichung der Pro-forma-Finanzinformationen sowie Telefonkonferenz für Analysten und Investoren
15. April 2026 Jahresabschluss 2025 und Capital Markets Day der Helvetia Baloise Gruppe

Am Montag, 8. Dezember 2025, werden ab 7.00 Uhr (MEZ) der Kotierungsprospekt und Pro-forma-Finanzinformationen auf der Website von Helvetia Baloise sowie auf Anfrage bei der ZKB verfügbar sein. Diese Angaben stellen keine Prognose dar und beruhen auf Annahmen, die von jenen abweichen können, die später für die Erstellung der Eröffnungsbilanz herangezogen werden. Ebenfalls am Montag, 8. Dezember 2025, findet um 9.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz statt, in der Analysten und Investoren die rechnungslegungsbezogenen Auswirkungen der Fusion sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Pro-forma-Finanzinformationen erläutert bekommen.

Analysten

Peter Eliot
Leiter Investor Relations

Telefon: +41 58 280 59 19
investor.relations@helvetia.ch

 

Medien

Jonas Grossniklaus
Leiter Corporate Communications

Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

 

Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzeln, über 14 000 Mitarbeitenden (FTE) und mehr als 6.7 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es darauf ankommt.
In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und begleitet die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin. Zudem liegt ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im Segment Specialty Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im internationalen Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an. Dank schlanker und flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem zyklischen Geschäft auf die Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt Helvetia ihr Know-how in ihren europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden Specialty-Lösungen anzubieten.
Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.6 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2024 Underlying Earnings von CHF 528.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von CHF 502.4 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Haftungsausschluss
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2237768

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237768  01.12.2025 CET/CEST

