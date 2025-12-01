Helvetia und Baloise bestätigen Vollzugstermin der Fusion per 5.Dezember 2025

Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

St.Gallen, 1. Dezember 2025



Helvetia und Baloise haben alle erforderlichen Genehmigungen für ihren Zusammenschluss erhalten. Der Vollzug der Transaktion erfolgt planmässig am 5.Dezember 2025. Für die Fusion von Helvetia und Baloise liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor und die Transaktion wird – wie im September dieses Jahres angekündigt – am 5. Dezember 2025 vollzogen. Der letzte Handelstag der Namenaktien der Baloise Holding AG (BALN) an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025. Die Dekotierung sämtlicher Aktien von Baloise erfolgt per 8. Dezember 2025. Am selben Tag, dem 8. Dezember 2025, werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) begleitet die Transaktion als durchführende Bank.

Wichtige Termine im Überblick 8. Dezember 2025 Veröffentlichung der Pro-forma-Finanzinformationen sowie Telefonkonferenz für Analysten und Investoren 15. April 2026 Jahresabschluss 2025 und Capital Markets Day der Helvetia Baloise Gruppe Am Montag, 8. Dezember 2025, werden ab 7.00 Uhr (MEZ) der Kotierungsprospekt und Pro-forma-Finanzinformationen auf der Website von Helvetia Baloise sowie auf Anfrage bei der ZKB verfügbar sein. Diese Angaben stellen keine Prognose dar und beruhen auf Annahmen, die von jenen abweichen können, die später für die Erstellung der Eröffnungsbilanz herangezogen werden. Ebenfalls am Montag, 8. Dezember 2025, findet um 9.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz statt, in der Analysten und Investoren die rechnungslegungsbezogenen Auswirkungen der Fusion sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Pro-forma-Finanzinformationen erläutert bekommen. Analysten Peter Eliot

Leiter Investor Relations Telefon: +41 58 280 59 19

investor.relations@helvetia.ch Medien Jonas Grossniklaus

Leiter Corporate Communications Telefon: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch Über die Helvetia Gruppe

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzeln, über 14 000 Mitarbeitenden (FTE) und mehr als 6.7 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es darauf ankommt.

In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und begleitet die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin. Zudem liegt ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im Segment Specialty Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im internationalen Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an. Dank schlanker und flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem zyklischen Geschäft auf die Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt Helvetia ihr Know-how in ihren europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden Specialty-Lösungen anzubieten.

Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.6 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2024 Underlying Earnings von CHF 528.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von CHF 502.4 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Haftungsausschluss

