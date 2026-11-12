Hemab Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hemab Therapeutics hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at