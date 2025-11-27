Hemisphere Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hemisphere Energy ließ sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hemisphere Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CAD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 19,1 Millionen CAD, gegenüber 20,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,55 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at