Hemisphere Energy hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im letzten Jahr hatte Hemisphere Energy einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 15,9 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at