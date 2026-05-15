Hemisphere Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hemisphere Energy hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 21,9 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at