Hemisphere Properties India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hemisphere Properties India hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,13 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,20 Prozent zurück. Hier wurden 9,9 Millionen INR gegenüber 19,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at