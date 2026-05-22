Hemisphere Properties India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hemisphere Properties India lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hemisphere Properties India -0,040 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,2 Millionen INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,390 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,260 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hemisphere Properties India im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 457,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,49 Millionen INR. Im Vorjahr waren 9,06 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at