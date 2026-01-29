Hemisphere Properties India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hemisphere Properties India hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hemisphere Properties India -0,080 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,8 Millionen INR – eine Minderung von 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,3 Millionen INR eingefahren.

