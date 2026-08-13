Hemisphere Properties India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hemisphere Properties India lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Hemisphere Properties India im vergangenen Quartal 7,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hemisphere Properties India 15,9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at