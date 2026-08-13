Hemlo Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hemlo Mining lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,14 CAD gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at