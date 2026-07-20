Hemnet Group Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hemnet Group Un stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 20,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at