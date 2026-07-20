Hemnet Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hemnet Registered stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Hemnet Registered 1,95 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 23,12 Prozent auf 371,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Hemnet Registered 483,5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at