Hemply Balance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hemply Balance lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Hemply Balance im vergangenen Quartal 0,5 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 500 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hemply Balance 0,1 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at