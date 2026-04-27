Hemply Balance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hemply Balance hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at