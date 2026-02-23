|
23.02.2026 06:31:29
Hemply Balance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hemply Balance präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 183,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen SEK ausgewiesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,84 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
