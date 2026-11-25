Hempstract hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hempstract in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at