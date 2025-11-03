Henan Ancai Hi-Tech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Henan Ancai Hi-Tech hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henan Ancai Hi-Tech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 714,0 Millionen CNY im Vergleich zu 952,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at