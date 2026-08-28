Henan Ancai Hi-Tech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Henan Ancai Hi-Tech hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Henan Ancai Hi-Tech ein EPS von -0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31,64 Prozent auf 498,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 729,8 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at