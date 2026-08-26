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26.08.2026 06:31:28
Henan Dayou Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Henan Dayou Energy hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Henan Dayou Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 1,17 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 844,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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