Henan Dayou Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Henan Dayou Energy hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Henan Dayou Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,17 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 844,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at