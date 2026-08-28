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28.08.2026 06:31:29
Henan Huanghe Xuanfeng: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Henan Huanghe Xuanfeng hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,090 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 412,0 Millionen CNY – ein Plus von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henan Huanghe Xuanfeng 379,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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