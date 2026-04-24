Henan Lantian Gas A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Henan Lantian Gas A lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,01 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at