|
23.04.2026 06:31:29
Henan Lantian Gas A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Henan Lantian Gas A veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henan Lantian Gas A ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,22 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henan Lantian Gas A 1,17 Milliarden CNY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,720 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,55 Prozent zurück. Hier wurden 4,05 Milliarden CNY gegenüber 4,74 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,600 CNY sowie einen Umsatz von 4,06 Milliarden CNY belaufen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.