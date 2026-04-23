Henan Lantian Gas A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Henan Lantian Gas A veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henan Lantian Gas A ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,22 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henan Lantian Gas A 1,17 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,720 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,55 Prozent zurück. Hier wurden 4,05 Milliarden CNY gegenüber 4,74 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,600 CNY sowie einen Umsatz von 4,06 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at