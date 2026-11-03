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03.11.2026 06:31:28
Henan Lianhua Gourmet Powder stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Henan Lianhua Gourmet Powder hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde mit 0,05 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 981,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henan Lianhua Gourmet Powder einen Umsatz von 863,7 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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