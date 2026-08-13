Henan Lingrui Pharmaceutical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Henan Lingrui Pharmaceutical ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Henan Lingrui Pharmaceutical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,24 Prozent auf 1,02 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,08 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at