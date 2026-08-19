Henan Mingtai Al Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Henan Mingtai Al Industrial gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,57 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henan Mingtai Al Industrial 0,410 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,35 Milliarden CNY – ein Plus von 27,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henan Mingtai Al Industrial 8,88 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at