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22.04.2026 06:31:29
Henan Mingtai Al Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Henan Mingtai Al Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,370 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,77 Milliarden CNY – ein Plus von 20,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henan Mingtai Al Industrial 8,12 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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