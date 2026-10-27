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27.10.2026 06:31:29
Henan Mingtai Al Industrial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Henan Mingtai Al Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,41 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henan Mingtai Al Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 10,74 Milliarden CNY gegenüber 8,87 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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