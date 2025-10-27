Henan Mingtai Al Industrial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Henan Mingtai Al Industrial lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 8,87 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at