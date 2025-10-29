Henan Oriental Silver Star Investment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Henan Oriental Silver Star Investment hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im letzten Jahr hatte Henan Oriental Silver Star Investment einen Gewinn von -0,150 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 351,7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1374,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at