Henan Oriental Silver Star Investment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Henan Oriental Silver Star Investment ließ sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Henan Oriental Silver Star Investment die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Henan Oriental Silver Star Investment vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henan Oriental Silver Star Investment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 271,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 242,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at