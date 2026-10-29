Henan Oriental Silver Star Investment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Henan Oriental Silver Star Investment hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 600,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at