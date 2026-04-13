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13.04.2026 06:31:29
Henan Pinggao Electric stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Henan Pinggao Electric hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,63 Prozent auf 4,08 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Henan Pinggao Electric 4,52 Milliarden CNY umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,830 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 12,47 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,913 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 13,34 Milliarden CNY ausgegeben.
Redaktion finanzen.at
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