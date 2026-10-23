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23.10.2026 06:31:29
Henan Pinggao Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Henan Pinggao Electric hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,31 CNY. Im letzten Jahr hatte Henan Pinggao Electric einen Gewinn von 0,230 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,78 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,74 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,280 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,78 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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