Henan Pinggao Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Henan Pinggao Electric hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henan Pinggao Electric in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,92 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at