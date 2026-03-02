Henan Shijia Photons Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Henan Shijia Photons Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henan Shijia Photons Technology A 0,060 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henan Shijia Photons Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 568,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 345,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,760 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Henan Shijia Photons Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 98,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,07 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,866 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2,22 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at