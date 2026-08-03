Henan Shijia Photons Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Henan Shijia Photons Technology A hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,44 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,15 Prozent auf 918,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 556,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at