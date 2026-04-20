Henan Shijia Photons Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Henan Shijia Photons Technology A hat am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 576,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 436,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at