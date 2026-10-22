Henan Shijia Photons Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Henan Shijia Photons Technology A lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,60 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,23 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henan Shijia Photons Technology A 567,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at