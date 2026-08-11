Henan Thinker Automatic Equipment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Henan Thinker Automatic Equipment ließ sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Henan Thinker Automatic Equipment die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henan Thinker Automatic Equipment ein EPS von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 350,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 370,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at